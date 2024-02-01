Bursa\'da Kaçak Yapıya Direnen Kadın ve Akrabaları İkna Edildi

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Bursa'da kaçak yaptıkları binayı yıkmaya gelen ekiplere kucağındaki bebeği ile çatıya çıkarak direnç gösteren kadın ile beraberindeki 4 akrabası uzun süren uğraşlar neticesinde güçlükle ikna edildi.

Kentsel dönüşüm konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam devam ettiği Bursa'da bir yandan da kaçak yapılara karşı savaş veriliyor.

Bursa Valiliği ve yerel yönetimlerin kararlı duruşu ve istikrarlı tavırları sayesinde seçim dönemi olmasına rağmen kaçak yapı yapanlara adeta göz açtırılmıyor.

Bebekli direniş

Dün öğle saatlerinde Yıldırım Belediyesinin sınırları içerisinde yer alan Hacivat Mahallesinde bin binanın önüne kaçak olarak yapılan ek yapı ekipler tarafından yıkılmak istendi. Yıkıma karşı vatandaşlar direnç gösterince devreye Çevik Kuvvet Polisi ve Yıldırım Belediyesi Zabıta ekipleri devreye girdi.

İş makinesinin yıkım için hareket ettiği sırada kucağında bebekle çatıya bir kadının çıktığı farkedildi. Ardından bu kadına aynı aileden oldukları tahmin edilen 4 kişi daha destek vermek için çatıya çıkıp demirlere tutundu.

3 kadın 5 kişi polis ve zabıta ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası güçlükle ikna edilerek aşağıya indirildi. Olayların daha fazla büyümemesi için belediye ekipleri kaçak yapının sahiplerine ek süre verdi. Yıkım alanında TOMA ve çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi de tedbir aldı. - BURSA