Bursa'da Kar Yağışı Yolları Kapattı, Sürücüler Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Bursa'da Kar Yağışı Yolları Kapattı, Sürücüler Mahsur Kaldı

Bursa\'da Kar Yağışı Yolları Kapattı, Sürücüler Mahsur Kaldı

Bursa'da etkili olan kar yağışı ana yolları ve birçok ilçeyle bağlantılı yolları kapattı. Hazırlıksız çıkan sürücüler yolda kaldı, kar kalınlığı Uludağ'da 25-30 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

23.11.2024 16:48  Güncelleme: 16:53
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Bursa'da etkili olan kar yağışı ana yollar ve bazı ilçelerle bağlantılı yolların kapanmasına sebep olurken, yola hazırlıksız çıkan sürücüler mahsur kaldı. Bazı noktalarda kayan araçlar ve tırlar da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Karayolları ve Büyükşehir ekipleri yolları açmaya çalışıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı Bursa'da etkili oldu. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 25-30 santimetreyi buldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da vardı. Kimi vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte Uludağ'a çıkmak isterken, şiddetli kar yağışı sonrası yollar kapandı. Hazırlıksız sürücüler yollarda mahsur kalırken, Bursa Ankara karayolu Kestel Ümitalan ve Mezitler bölgesi, İznik- Yenişehir yolu, Orhaneli- Büyükorhan Yolu, Bursa Keles Yolu da etkili yağış sonrası kapandı. Çok sayıda sürücü yollarda mahsur kalırken, yolda kalan bazı araçlar ve tırlar da trafiği kilitledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 585 araç, bin 165 personel ile çalışmaların kesintisiz sürdüğü ifade edildi - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kar Yağışı Yolları Kapattı, Sürücüler Mahsur Kaldı - Son Dakika

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