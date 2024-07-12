Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce site korkuluklarına ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

12.07.2024 03:19
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Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce site korkuluklarına ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Adil sokak üzerinde 34 KCF 277 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Fatih Adanur, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir sitenin demir korkuluklarını aşıp, park halindeki kamyonete çarptı. Çevredekiler otomobilde bulunan yaralı Fatih Adanur, Merve Adanur ve Gülcan Adanur'un yardımına koşarken, 112 Ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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