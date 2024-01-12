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Bursa'da Özel Halk Otobüs Şoförü Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Bursa'da Özel Halk Otobüs Şoförü Saldırıya Uğradı

Bursa'da özel halk otobüs şoförü, yolu kapatan sürücüyü ikaz edince yolcuların gözü önünde 4 kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Şoför, saldırı sonrası hastaneye giderek rapor aldı ve şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa\'da Özel Halk Otobüs Şoförü Saldırıya Uğradı
12.01.2024 - 10:00,
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Bursa'da özel halk otobüs şoförü, yolu kapatan sürücüyü ikaz edince yolcuların gözü önünde 4 kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahıslardan şikayetçi olan 25 yaşındaki sürücü Mustafa Semiz, "Yol istedim, araca vurdular. Sonra da saldırdılar. Hastaneden rapor alıp şikayetçi oldum" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hat güzergahı üzerinde seyir halinde olan 16 M 00100 plakalı özel halk otobüsü şoförü Mustafa Semiz (25), güzergah üzerinde yola yanlış yerde park eden araç yüzünden yoluna devam edemedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsünü uyaran Semiz, 'Abi otomobili biraz daha sağa çek, ben geçeyim' dedi. Israrla otomobilini çekmeyen sürücü, otobüs hareket ettiği sırada otobüse vurdu. Durum üzerine sinirlenen Semiz, otobüsün kapısını açarak şoförü uyarmak istedi. Otomobilde bulunan şoför ve beraberindeki 3 yolcu bir anda Semiz'e saldırdı. Otobüste bulunan vatandaşlar, kavgayı güçlükle ayırırken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası otobüs şoförü konuştu

Yaşanan olay sonrası İHA'ya konuşan otobüs şoförü Mustafa Semiz, "Eski Gemlik Yolu'ndan inerken bir otomobil yolun ortasında durmuş. Bende güzel bir dille 'Abi otomobilini kenara çeker misin' dedim. Az önce buradan büyük bir araç geçti, sen nasıl geçemiyorsun dedi. Eli o sırada dışardaydı, 'Abi elini içeri al' dedim. Geçerken otobüse vurdu. Bende durdum, amacım sadece 'Niye vuruyorsun' diye sormaktı. O sırada babası araçtan inerek bana vurdu. Bende kendimi savunmak için babasını ittirdim. Ondan sonra otomobildekiler de indi, otobüse gelerek beni darp ettiler. Daha sonrasında polisler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Darp raporu aldık, karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

Diğer yandan olay anında otobüste yolcu olarak bulunan Mürvet Ay ise, "Sabah biz otobüs ile okula gidiyorduk. Şoför bey bir otomobilin yanlış park etmesi yüzünden geçemedi. Kapıyı açarak otomobil sürücüsünü uyardı. Daha sonra otomobilden 4 kişi inerek şoför beyi darp ettiler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yine olay anında otobüste bulunan Aslı Arslan ise, "Sabah herkes işe gitmek için yola çıkıyoruz. Saçma sebepler yüzünden otobüse 4 kişi daldı. Ortada hiçbir şey yokken şoför darp edildi. Otobüsün camları kırılmaya çalışıldı. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, ifadesine başvurulan 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mustafa Semiz, Osmangazi, Bursa, Saldırı, Ulaşım, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Özel Halk Otobüs Şoförü Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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