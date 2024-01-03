Bursa\'da 10 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı: Sanık hakkında 2 yıl 3 ay hapis isteniyor

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokaktaki kaldırımda oturan 10 yaşındaki Trabzonspor formalı çocuk, bisikletli bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. Hakim karşısına çıkan şüpheli "Keşke zamanı geri döndürsem, pişmanım" dedi. Başka eylemleri de ortaya çıkan sanık hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor.

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki Yusuf Emir B., sokak arasında bisikletiyle ilerleyen Veysel İlhan'ın önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan Yusuf Emir B., nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan ve tansiyonu 18'e çıkan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan Veysel İlhan ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Veysel İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verildi.

Dava, 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Veysel İ. (32) ile avukatı katıldı.

Hakim karşısına çıkan Veysel İ, "Yaşananlar nedeniyle pişmanım. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Tahliyeme ve beraatıma karar verilmesini istiyorum" dedi.

Mağdur Yusuf Emir Bolat'ın (10) biber gazından kaynaklı sağlık durumuna ilişkin kati raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. - BURSA