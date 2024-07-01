Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda tır, kamyonet ve iki cip çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.07.2024 16:33
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Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır, kamyonet ve iki cip çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali B. idaresindeki sıfır araç yüklü 34 HN 1294 plakalı tır, yavaşlayan trafikte duran 16 AUF 352 plakalı kamyonete şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, önünde duran sürücü Tayfun Ö. idaresindeki 16 AOP 872 plakalı cipe arkadan çarptı. 16 AOP 872 plakalı cipte önünde duran sürücü Mehmet K. yönetimindeki 16 BAB 233 plakalı cipe çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile cip sürücüsü Tayfun Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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