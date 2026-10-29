Bursa\'da ormanda mahsur kalan 83 ve 79 yaşındaki çifte jandarma ve AFAD ulaştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar toplamak için gittikleri bölgede kaybolan 83 ve 79 yaşındaki yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yağış nedeniyle çamura dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken ekiplerden bir jandarmanın yaşlı vatandaşı sırtında taşıması dikkat çekti.

MANTAR TOPLARKEN MAHSUR KALDILAR

Olay, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), traktörden uzaklaşınca bölgede mahsur kaldı. Saat 18.54'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI

Yağış nedeniyle bozulan ve araç geçişine imkan vermeyen yollarda çalışma yürüten ekipler, yaşlı çifte ulaştı. Bölgeden çıkışın güçleşmesi üzerine jandarma personeli, yaşlı vatandaşı sırtında taşıyarak güvenli alana ulaşmasına yardımcı oldu. Gemlik Fen İşleri Müdürlüğünce yönlendirilen iş makinesiyle yolun açılmasının ardından çift güvenli bölgeye tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlı çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.