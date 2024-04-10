Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayram dönüşünde kazaları önlemek için tedbir aldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayram dönüşünde yaşanabilecek kazalara karşı tedbir aldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2024 yılı Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (5-15 Nisan 2024) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bursa ilinden O-5 Otoyolu, D-575 ve D-595 karayolundan İstanbul istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların çıkışları 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar yasaklanmış olup, söz konusu araçlar yasak bitimine kadar uygun yerlerde kolluk kuvvetleri nezaretinde bekletilecektir. İş bu kararda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine istinaden idari yaptırım uygulanacaktır" denildi. - BURSA
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Afyonkarahisar'da bir kişi, evini bastığı eski eşinin kocası ve annesini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Kaçan şüpheli ise polis tarafından aranmaktadır.
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