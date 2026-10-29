Bursa İnegöl'de 13 yaşındaki çocuğun karnına duvardaki tel saplandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 13 yaşındaki çocuğun karnına duvardaki tel saplandı

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Bursa İnegöl\'de 13 yaşındaki çocuğun karnına duvardaki tel saplandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir sitenin spor sahasında duvardan atlamaya çalışırken karnına tel saplanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, duvardan atlamaya çalışırken karnına tel saplanan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin spor sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmad A. (13), spor sahasının duvarından atlamak istediği sırada duvardaki demir koruma teline takıldı. Çocuğun karnına saplanan tel nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de 13 yaşındaki çocuğun karnına duvardaki tel saplandı - Son Dakika
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