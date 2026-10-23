Uygulamadan geri viteste kaçmak isteyen sürücü trafik lambasına çarptı - Son Dakika
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Uygulamadan geri viteste kaçmak isteyen sürücü trafik lambasına çarptı

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Uygulamadan geri viteste kaçmak isteyen sürücü trafik lambasına çarptı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis uygulamasını fark eden Anıl Ç., otomobilini geri vitese takıp kaçmak isterken trafik lambasına çarptı. Yapılan kontrolde 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, 'Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin' dedi. Sürücüye 3 ayrı maddeden 420 bin lira ceza uygulandı.

Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada trafik lambasına çarpan sürücü polis ekiplerine, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ATK 997 plakalı Anıl Ç. yönetimindeki otomobil, uygulama yapan polis ekiplerini görünce durakladı. Aracını geri vitese takarak uygulamadan kaçmak isteyen Anıl Ç., trafik lambasına çarparak durdu. Polis ekipleri, kaza yerine giderek otomobil sürücüsünü muhafaza altına aldı. Bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ARABAYI BABAMDAN HABERSİZ ALDIM, HABER VERİN

Alkollü sürücü Anıl Ç., alkolmetreyi üflerken polis ekiplerine dönerek, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok" dedi. İlginç anlar anbean kameraya yansıdı.

3 MADDEDEN 420 BİN LİRA CEZA

Alkollü sürücüye 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücü ise işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
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