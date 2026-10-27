Bursa Yıldırım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı

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Bursa Yıldırım\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı
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Bursa Yıldırım\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı
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Bursa Yıldırım'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre silahla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 1 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Kader Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Taraflardan biri, yanında getirdiği silahla Kutsay D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Kutsay D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma HastanesiYıldırım3. SayfaGüncelKavgaBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı - Son Dakika
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