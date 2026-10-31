Bursa Yıldırım\'da kasap bodrumundaki kenevir serasında 114 kök ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kasap dükkanının bodrum katını iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle Hint keneviri serasına dönüştüren şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 114 kök Hint keneviri, toplam 1 kilo 990 gram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir süre fiziki takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerinin bodrum katının iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kullanılarak Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Elde edilen uyuşturucu maddelerin ise farklı bir ikamette satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen aramalarda, 4 parça şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 885 gram esrar, 114 saksı içerisinde Hint keneviri bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 924 gram Hint keneviri bitkisi, yetiştirmede kullanılan iklimlendirme ve aydınlatma cihazları, sıvı gübreler ve kimyasallar ele geçirildi. Ayrıca 2 parça şeffaf poşet içerisinde 105 gram esrar maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan A.T. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.