İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü

İnegöl\'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü
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Bursa İnegöl'de yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan 53 yaşındaki metal işleri firması sahibi Ali Enver Y., hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde tabanca bulunurken, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 53 yaşındaki esnaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YOL KENARINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Metal işleri firması sahibi Ali Enver Y. (53), yol kenarında başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ali Enver Y.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü

TABANCA YANINDA BULUNDU

Öte yandan, olay yerinde yaralının yanında bir tabanca bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü
İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Esnaf Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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