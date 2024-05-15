82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın, polis operasyonuyla yakalandı

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İstanbul Büyükçekmece'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki Tülay Yikmiş, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

ADRESİ TESPİT EDİLİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Uzun süredir aranan şahıslar arasında bulunan 59 yaşındaki Tülay Yikmiş'in adresi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

YAŞLI KADININ SUÇLARI SAYMAKLA BİTMEDİ

Hakkında 82 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 62 bin 500 lira para cezası olduğu öğrenilen Yikmiş'in 5 adet dolandırıcılık ve 2 adette resmi belgede sahtecilik suçlarının bulunduğu belirlendi. Suçlarının çoğunu Ankara'da işleyen yaşlı kadının, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri araç olarak kullanıp insanları dolandırdığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evindeki adreste kıskıvrak yakalanan Yikmiş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.