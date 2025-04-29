Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül\'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

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Bu ülkede Tek vali siz değilsiniz sayın valim. Yardımcılarınızı da kast etmiş olabilir. 81 ille beraber en az 400 vali vardır. Belki onlardan birisinin yeğenidir.

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Hallo Zusammen: eee yegeni olsa bile Çakarlı araba mı kullanması gerekiyor dayı nerede yaşıyorsun burası muz devlet i değil 9 1

harun şahan: Dediğinde haklısın başka bir valinin yeğeni olduğu ortaya çıkmış zaten ama Türkiye'de 400 vali nasıl olsun? Valiler sadece illerde olur ilçelerde kaymakam görev yapar yani Türkiye'de 81 vali vardır daha fazlası mümkün değil. 4 1