Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son - Son Dakika
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3.Sayfa

Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

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Sarıyer'de trafikte çakarlı aracıyla görüntülenen ve ''Valinin yeğeniyim'' diyen sürücü yakalanırken, İstanbul Valisi Davut Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vali Gül, ''Ve beklenen son. Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir; ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir.'' dedi.

29.04.2025 19:44
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Edinilen bilgiye göre Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı. Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

"VALİNİN YEĞENİYİM" DEDİ, YALAN ÇIKTI

Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sürücünün yakalanmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ve beklenen son… Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir; ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir. Söz konusu mesele, kıymetli hemşehrilerimizin ortak hukuku olunca, hiç kimseye ayrıcalık tanımayız. Bu kanunsuzlara göz açtırmayacağız."

Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül\'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

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Son Dakika 3.Sayfa Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • 033248:
    Bu ülkede Tek vali siz değilsiniz sayın valim. Yardımcılarınızı da kast etmiş olabilir. 81 ille beraber en az 400 vali vardır. Belki onlardan birisinin yeğenidir. 90 62 Yanıtla
    Hallo Zusammen:
    eee yegeni olsa bile Çakarlı araba mı kullanması gerekiyor dayı nerede yaşıyorsun burası muz devlet i değil 9 1
    harun şahan:
    Dediğinde haklısın başka bir valinin yeğeni olduğu ortaya çıkmış zaten ama Türkiye'de 400 vali nasıl olsun? Valiler sadece illerde olur ilçelerde kaymakam görev yapar yani Türkiye'de 81 vali vardır daha fazlası mümkün değil. 4 1
    Yahya Gültekin:
    Valinin yeğeni olsan ne yazar olmasan ne yazar kim vali kim hayır vali kim yani vali kim yeğeni kim kimin neyi olursan ol senin birinden üstün olman sadece takvanladır gerisi fasa fisosun valide olsan padişahta olsan çok önemli bir durum yoksa sen kurallara uymaya mecbursun öyle yada böyle 2 0
  • Kartal:
    vali bile çakar lambalı gezmemeli almanyada böyle bir şey yok 132 15 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yeğeni olsaydı haber bile yapılmaz örtbas ederlerdi.. 97 24 Yanıtla
    ayd12345:
    işiniz gücünüz” itlik”… 1 2
  • mustafa uzun:
    Kardeşim falan Demeyin vebali büyük uzak olun yeter 48 33 Yanıtla
  • Adem Yurttas:
    Böyle insan dışı varlıklar yüzünden çakarlı araç görünce yol versek mi vermesek mi karar veremiyoruz 60 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Vali beyle benim hiç bir bagim yok olamazda aynı ulkenin vatandasi bağımız var sadece 39 21 Yanıtla
  • Ahmet Çınar:
    İnan valinin yeğeni olsaydi zaten o polisler durdurmazdi bizimde haberimiz olmazdı ki bu olaydan.o polisler de şu an açığa alınırdı zaten. 31 10 Yanıtla
  • mert çelik:
    vay be 9 4 Yanıtla
  • 153246:
    salak suboş 3 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Cezalar caydırıcı değil cezayı yazarlar bırakırlar 3 sene içeri atsınlar bakalım bir daha yapabilecek mi 0 0 Yanıtla
  • 343434aslan:
    ADAMIN ÇOK ACELESİ VARMIŞ SON DURAK POLİS KARAKOLU BU ACELE NEREYE ÇAKAR VAR ÇAKMAK VAR İNSANLARI ANLAMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR 0 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Onunbununçoçuğu kimin neyi olursan ol şahsen ben olsaydım o anda o trafikte ben valinin yeğeniyim diyen o şahsı darmadağın ederdim kimse kimseden üstün deyildir sadece takva sahibi insan diyer insandan üstündür yani takvasıyla kimin yeğeni olduğunu sana öğretirdim onunbununçoçuğu 0 0 Yanıtla
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