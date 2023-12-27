TİP Milletvekili Can Atalay'ın dosyası tekrar Yargıtay'a gönderildi

İSTANBUL - Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın dosyası, AYM'nin 2. kez 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nce tekrar Yargıtay'a gönderildi.

Gezi Parkı davası çerçevesinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın dosyası, 2. kez 'hak ihlali' kararı verilmesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Söz konusu karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Yerel mahkeme verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi'nce verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının yerel mahkemenin kararına ilişkin olmadığını, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığını aktardı.

Bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesi'nce dosyanın esastan incelendiğini ve karara bağlandığını belirten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce yeni bir değerlendirme yapılarak bireysel başvuruya ilişkin karar verildiğini, bu karara karşı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığını ve Anayasa Mahkemesi'nce yapılan değerlendirme neticesinde ilgili başvuruya konu kararın yerel mahkemeye yeniden gönderildiğini kaydetti.

Yerel mahkemenin verdiği kararda, "Belirtilen başvuruya konu yeni değerlendirmelerin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu karara dair olduğu gözetilerek karara ilişkin oluşan yeni hukuki duruma karşı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine dair hüküm kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Olayın Geçmişi

Gezi Parkı davası çerçevesinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılıp 25 Nisan 2022'de tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM, yapılan bireysel başvuruda hak ihlali olduğu kararını oy çokluğuyla vermişti. Ayrıca hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucu Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için kararı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Ayrıca Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmedilmişti. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ise bireysel başvuruya konu ihlal kararının Yargıtay ilgili Ceza Dairesi'nce verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Daha sonra Yargıtay 3.Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti. Ayrıca 'hak ihlali' yapıldığı gerekçesi ile 2. kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunulmuş, AYM 2. kez 'hak ihlali' kararı vermişti ve AYM kararını, Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, tahliye edilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.