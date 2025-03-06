Çanakkale\'de pide üretirken terlikle tezgahta gezilen fırına ödül gibi ceza

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Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırınında ortaya çıkan görüntüler görenleri şoka uğrattı. Görüntülerde bir fırın çalışanının, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve mavi terliklerle gezdiği anlar yer aldı. Çalışanların bir tanesinin bone taktığı ve hijyen kurallarının yok sayıldığı görüntüler infial yarattı.

"HERKESTE BONE Mİ VAR?"

Videoda görüntüleri cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok, herkeste bone mi var? Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler? Hasan usta 25 lira mı pideler?" ifadeleri üzerine pideleri yapan Hasan ustanın ise, "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık verdiği duyuldu. Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı ramazanlar. Hasan ustam hayırlı işler görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

105 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

"Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor" sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti. Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi. Vatandaşlar fırına verilen cezaya tepki göstererek fırının kapatılması gerektiğini belirtti.