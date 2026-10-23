Çanakkale'de sağanak yolları göle çevirdi, kapalı pazar esnafının tezgahına su aktı - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak yolları göle çevirdi, kapalı pazar esnafının tezgahına su aktı

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Çanakkale kent merkezinde aniden etkili olan sağanak yağış yolların göle dönmesine ve rögarların taşmasına neden oldu. Belediyeye ait kapalı pazar alanında esnafın tezgahlarına ve elektrik kaynaklarına su aktı, esnafın malları zarar gördü.

Çanakkale'de aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kalırken belediyeye ait kapalı pazar alanında bulunan esnafın tezgahlarına ve elektrik kaynaklarına su akması kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü, altyapı yetersiz kalırken rögarların da taşması kameralara yansıdı.

Çanakkale'de kapalı pazar yerinde yağış nedeniyle yer yer su akıntısı olduğu kameralara yansıdı. Esnafın malları zarar görürken aynı zamanda yağmur sularının esnafın elektrik kaynaklarının üzerinden aktığı görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yolları göle çevirdi, kapalı pazar esnafının tezgahına su aktı - Son Dakika
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