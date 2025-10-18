Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi - Son Dakika
Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi

18.10.2025 11:42
İran'dan Çanakkale'ye gelen zehir tacirleri, yutarak midesinde ülkeye soktuğu uyuşturucu madde ile narkotik ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Polisin çektirdiği tomografide şüphelinin midesinde 5 parça halinde 173.15 gram metamfetamin ve üst aramasında 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

14 Ekim tarihinde tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; İran'dan havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi. M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

TOMOGRAFİDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesi ile İran uyruklu şüpheli yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplamda 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

