Çanakkale\'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Çanakkale- Bursa karayolu üzerinde Alpagut kavşağında meydana geldi. Lapseki istikametinden Biga ilçesine seyir halinde olan Halit Cansız idaresindeki içinde 26 yolcusu bulunan 17 KF 888 plakalı Biga Birlik'e ait midibüs, Alpagut kavşağında 17 AFC 915 plakalı Mehmet Yurdakul yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kazada, 17 AFC 915 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul, yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Tarla içinden sedyeyle alınan yaralılar ambulanslara taşınırken, polis, jandarma ve Lapseki Belediyesi İtfaiye ekipleri de, sağlık ekiplerine yardım etti. Yaralılar ambulanslara alınarak Lapseki Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan 17 AFC 915 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul, yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş'ün hayati tehlikesi bulunmazken, durumu ağır olan Muzaffer Gümüş ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17 KF 888 plakalı Biga Birlik'e ait midibüs içindeki 26 yolcu kazada yaralanmazken, midibüs şoförü Halit Cansız ise gözaltına alındı.