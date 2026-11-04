Çanakkale'deki operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'deki operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

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Çanakkale\'deki operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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Çanakkale\'deki operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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Çanakkale'de 26 Ekim-2 Kasım arasında yapılan operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı; organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Göçmenler Ayvacık'taki GÖKSEM'e teslim edilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 66 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Uygulama ve denetimler kapsamında 7 bin 135 şahıs ve bin 504 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 kişi yakalandı. Şahıslardan 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 274 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda, 76,72 gram narkotik madde, 3 bin 378 adet narkotik madde içerikli hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Cinsel saldırı" olayı ile ilgili, ekiplerin titiz çalışması neticesinde 1 şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

66 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda olaylarda kullanılan 3 araç, 19 bin 800 TL, 39 can yeleği, 3 can simidi ve 5 el hava pampası ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti olayı ile ilgili olarak 3 şahıs tutuklandı. Toplamda 52 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı. 8 şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 102 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA
Çanakkale3. SayfaAyvacıkGöçmenGüncelSon Dakika

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