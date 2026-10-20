Çanakkale Valiliği eğitim döneminde okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği eğitim döneminde okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor

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Çanakkale Valiliği eğitim döneminde okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor
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Çanakkale Valiliği, eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliği için okul çevreleri ve eğitim kurumlarında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre trafik, metruk bina ve asayiş uygulamalarıyla öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmesi hedeflenirken aile desteği ve okul-aile iş birliğinin de önemli olduğu belirtildi.

Çanakkale'de eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Göz bebeğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemlidir. Valiliğimiz koordinasyonunda; eğitim ve öğretim döneminin huzurlu bir ortamda sürdürülmesi amacıyla güvenlik birimlerimiz, okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarımızda denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Araç ve trafik kontrolleri, metruk bina denetimleri ve genel asayiş uygulamalarıyla öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu süreçte güvenlik birimlerimizin çalışmalarının yanı sıra anne ve babaların duyarlılığı, aile desteği ve okul-aile iş birliği de büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın arkadaş çevrelerinin, sosyal ilişkilerinin ve dijital dünyadaki faaliyetlerinin takip edilmesi, onların sağlıklı, bilinçli ve güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Çocuklarımızın güvenliği, hepimizin ortak sorumluluğudur" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Valiliği eğitim döneminde okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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