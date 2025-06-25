Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü - Son Dakika
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Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü

Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü
25.06.2025 14:40
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ABD'nin Teksas eyaletinde, 4 aylık bebeklerini bir motelde çekmeceye koyarak ölümüne neden oldukları iddia edilen anne ve baba, bir yıl sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Olay Mayıs 2024'te Houston'daki bir motelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen polis, 4 aylık bebeği bir çekmecenin içinde buldu. Adli tıp raporuna göre, bebek boğularak öldü.

ABD'nin Teksas eyaletinde 4 aylık bebeklerini bir motelde çekmeceye koyarak ölümüne neden oldukları iddia edilen anne ve baba, bir yıl sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Harris County Şerifi Ed Gonzalez, olayla ilgili olarak 38 yaşındaki baba Jeremy Fancher ve 21 yaşındaki anne Destiny Campos hakkında cinayet davası açıldığını duyurdu. Campos cuma günü, Fancher ise cumartesi günü tutuklanarak farklı hapishanelere gönderildi.

Korkunç Ölüm: Bebek Çekmecede Boğularak Can Verdi

Olay, Mayıs 2024'te Houston'daki bir motelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen polis, Brookelynn Fancher adlı 4 aylık bebeği bir çekmecenin içinde tepkisiz halde buldu. Bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

Adli tıp raporuna göre, bebek boğularak öldü. Soruşturma sonucunda Campos ve Fancher'ın, bebeğin ağlama sesini bastırmak için çekmeceyi havlularla sardığı ve bebeği defalarca oraya koyduğu ortaya çıktı.

Campos, duruşmada bebeği defalarca çekmeceye kapattığını itiraf etti. Ayrıca Campos'un 7 aylık hamile olduğu açıklandı. Baba Fancher'ın da olayın sorumlularından biri olduğu belirtilirken, çiftin evinde yapılan incelemede hijyen koşullarının kötü olduğu, mutfakta ve banyoda su bulunmadığı tespit edildi.

Büyükanne: "Adalet Yerini Bulsun"

Bebeğin anneannesi Lisa Farrell, olay sonrası şu ifadeleri kullandı:

"İkisi de suçlu. Torunumun hayatını mahvettiler. Adalet yerini bulmalı.

Torunum artık ne mezuniyetini görebilecek, ne düğününü yaşayacak... O artık hiçbir şey yaşayamayacak."

Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    tiplerine skum bunlarda ana baba tipi yok ki zaten 4 0 Yanıtla
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