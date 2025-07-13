Çankaya'da Yangın: 3 Ölü, 27 Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere yangın saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada çıktı. Binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu. Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 20 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Okay yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA