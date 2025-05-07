Canlı yayında oyun oynarken yıldırım düştü - Son Dakika
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Canlı yayında oyun oynarken yıldırım düştü

Canlı yayında oyun oynarken yıldırım düştü

Amasya'da cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan gencin önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Patlama sesi ve görüntüler kameraya yansıdı.

07.05.2025 22:55
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Amasya'da etkili olan yağış sonrası Beyazıt Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Canlı Yayında Oyuncuya Yıldırım Düştü

CANLI YAYINDA OYUN OYNARKEN YILDIRIM DÜŞTÜ

Binanın altında bulunan iş yerinin sahibi Nurettin Gülünaz, yıldırımın düştüğü ana cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken yakalandı. Büyük korku yaşayan Gülünaz, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Canlı Yayında Oyuncuya Yıldırım Düştü

"KORKUDAN NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Yıldırımın düşmesiyle yaşadığı paniği anlatan Nurettin Gülünaz, şu ifadeleri kullandı: "Mekanımın önünde oturup çay içiyor, oyun oynuyordum. Hafif yağmur çiseliyordu, oyunu kayda alıyordum kendi kendime. Havanın kararmasıyla gök gürledi, korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Gördüğüm kadarıyla yıldırım 10 metre yanıma düştü.

Canlı Yayında Oyuncuya Yıldırım Düştü

"UZAY ARACI GELİR GİBİ DÜŞTÜ"

Tepemizden düşünce çok korktum, birden 'Aman Tanrım' diye bir refleks oldu. Elimde de çay bardağı vardı, onu da attım. Yıldırım uzay aracı gelir gibi yanımızdaki binanın üzerine düştü. O anın heyecanıyla çok korktuk. Allah korudu, Allah tekrarını göstermesin. 15 saniyelik oyun sırasında havanın kararmasıyla yıldırımın düşmesi bir oldu. Tüm mahalle dışarı çıktı, ben ise içeri kaçtım"

Canlı Yayında Oyuncuya Yıldırım Düştü

"ORTALIK BİR ANDA AYDINLANDI"

Beyazıt Paşa Mahalle Muhtarı Ali Kanar ise, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Çok şiddetli bir patlama oldu. Dükkanımızın karşısındaki binanın çatısına yıldırım düştü. Dışarı çıktığımızda yola hala çatıdan akan ateşler düşüyordu. Çok şiddetliydi, büyük bir gürültüyle patladı. Tek temennimiz can ve mal kaybının olmaması" diye konuştu.

Canlı Yayında Oyuncuya Yıldırım Düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında oyun oynarken yıldırım düştü - Son Dakika

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