Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda Narin'in kopuk bacağının bir hayvan tarafından koparılmış olabileceği bilgisine yer verildi.

20.09.2024 11:13  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

"BU CESEDİ YOK EDECEKSİN"

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
Narin'in cansız bedeninin çıkarıldığı an...

TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz deresine saklayan N.B. ile Narin'in annesi, ağabeyi ve akrabalarının da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı. Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi. Raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

BACAĞI ÖLDÜKTEN SONRA KOPMUŞ

Raporda ayrıca, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarıldı. Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin\'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Kopuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Ülgülü:
    Vah yavrum vah kim bilir neler yaşadı ?????? 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Hiç inandırıcı gelmedi suyun altında bir balık bacak koparamaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
09:19 Muhalefet cephesinde neler oluyor Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:31:15. #1.13#
SON DAKİKA: Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement