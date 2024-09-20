Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin\'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

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Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi tarihi mekanı adres seçtiler

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

"BU CESEDİ YOK EDECEKSİN"

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

Narin'in cansız bedeninin çıkarıldığı an...

TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz deresine saklayan N.B. ile Narin'in annesi, ağabeyi ve akrabalarının da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı. Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi. Raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

BACAĞI ÖLDÜKTEN SONRA KOPMUŞ

Raporda ayrıca, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarıldı. Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.