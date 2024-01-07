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Çarpışan araçlardan birisi yaya çarptı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde ortasında çarpışan otomobillerden biri savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza sonrası yaya ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yusuf Sami Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 34 FAK 989 plakalı otomobil ile C.A. hakimiyetindeki 33 E 0860 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırımda yürüyen U.Ç.'ye çarptı.

Kaza sonrası aracın çarptığı yaya ağır yaralanırken otomobiller ise bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.