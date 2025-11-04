Çayırova'da Bina Kolonlarında Çatlaklar, Aileler Boşaltma Kararı Aldı - Son Dakika
Çayırova'da Bina Kolonlarında Çatlaklar, Aileler Boşaltma Kararı Aldı

04.11.2025 00:23  Güncelleme: 00:25
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle bina sakinleri, yapılacak incelemeleri beklemeden evi boşaltma kararı aldı. İtfaiye ve ilgili ekipler, binada inceleme başlatarak yapısal hasar tespit etti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın kolonlarında meydana gelen çatlak korkuya sebep oldu. Binada yaşayan aileler tedbir amaçlı evi boşaltırken, ekipler bina üzerinde inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi 5216 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında yer alan dükkanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Bir süre önce kolonlardan gelen büyük bir gürültü sonrasında parçalanmalar meydana geldi.

BİNA BOŞALTILDI

Olayın ardından bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler binada detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre binada yapısal hasar tespit edilirken, kesin sonuç için hazırlanan teknik raporun yaklaşık bir hafta içinde çıkacağı bildirildi. Binada yaşayanlar, yetkililerden kesin bir tahliye kararı gelmemesine rağmen, can güvenliği endişesiyle kendi imkanlarıyla binayı boşaltma kararı aldı.

"BİZ VİCDANIMIZIN SESİNİ DİNLEYİP BİNAYI BOŞALTIYORUZ"

Dükkan sahibi Ahmet Akengin, yaşananları şu şekilde anlattı; "Balıkesir Sındırgı depreminde kolonlardan birinde büyük bir kopma olmuştu. O zaman sıva çatlağı sandım ama bugün yine büyük bir çatırtı duyduk. Kolonun parçalarının koptuğunu, tavanda ve kirişlerde çatlaklar oluştuğunu gördüm. Belediyeyi aradım, ekipler geldi, inceleme yaptılar. Raporun bir hafta sonra çıkacağını söylediler. Yetkililer şu an için tahliye kararı vermedi ama biz vicdanımızın sesini dinleyip binayı boşaltıyoruz" dedi.

AİLEİLER BİNAYI BOŞALTTI

Binada toplam 2 dairede 2 ailenin yaşadığı, 5 kişilik bir ailenin yakınlarının yanına taşındığı, diğer kiracıların ise İstanbul'a gittiği öğrenildi. Yetkililer, raporun sonucuna göre binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine karar verileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İHA

