"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı - Son Dakika
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"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

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Kocaeli'de başından tabanca ile vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur" dedi.

27.06.2024 14:40  Güncelleme: 15:52
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabanca ile başından vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarıyla Çoğaç'ı son yolculuğuna uğurladı.

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahir Çoğaç'ın cenazesi, Çayırova Kent Mezarlığı morgundan alınarak, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne götürüldü, helallik alındı. Programa Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Mahir Çoğaç'ın eşi ve 2 çocuğu, sendika temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çoğaç'ın yakınları katıldı. Çoğaç'ın küçük kızı, oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

Kaymakam'dan öldürülen müdür yardımcısı ile ilgili önemli açıklama: Cinayetin husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz

"HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Mahir Bey dün sabah evinin önünde cinayete kurban gitti. Rahmetli müdür yardımcımız, bizimde yakından tanıdığımız, 18 yıldır ilçemizde görev yapan değerli bir eğitimciydi, herkes tarafından çok sevilen biriydi. İyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezunu öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır" dedi. Okuldaki programın ardından Mahir Çoğaç'ın cenazesi, namazın kılınacağı Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Cami'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Çayırova Akse Mezarlığında toprağa verildi.

Kaymakam'dan öldürülen müdür yardımcısı ile ilgili önemli açıklama: Cinayetin husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz
"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı
Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Öğrencisi öldürdü' deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Polat: açıkla o zaman onunla alakası yok fakat bununla da alakası yok ama alakalı bir husumet bu nasıl bir açıklama 31 15 Yanıtla
    Süper Çocuk: Muhtemelen 'Kan Davası' olduğunu ima ediyor. Emin olmadığı için direk söylemiyor. Olayın mesleki olmadığına emin olduğu için bu şekilde açıklama yapmış. Adam Kaymakam olduğu için senin beklediğin gibi kahvede dedikodu yapar gibi konuşamaz! 34 2

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