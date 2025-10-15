Çekmeköy\'de otobüs durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü şoförü, motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

OTOBÜSÜ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ SIRADA DURAĞA DALDI

Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINDA

Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İETT'DEN AÇIKLAMA: İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İETT'de yapılan yazılı açıklamada "Bugün saat 14:42'de Çekmeköy ilçesi Çamlık mahallesi Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada ilk belirlemelere göre özel halk otobüsü şoförü ile beraber toplam 4 kişi yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu Kurumumuzca yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.