Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
28.08.2025 16:22  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Haber Videosu

İstanbul Çekmeköy'de gişelerde kontrolden çıkan TIR, çıkış noktasında park halinde bulunan jandarma aracına çarptı. 2 jandarma personeli ile 3 vatandaşın yaralandığı kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

GİŞELERDE KONTROLDEN ÇIKAN TIR JANDARMA ARACINA ÇARPTI

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

2'Sİ JANDARMA 5 YARALI

Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise TIR'ın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.

Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Çekmeköy, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
’Yenidoğan Çetesi’ davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi Bebekleri böyle öldürmüşler 'Yenidoğan Çetesi' davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi! Bebekleri böyle öldürmüşler
Galatasaray’a transfer olması pahalıya patladı Leroy Sane’yi yıkan haber Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber
Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu
ABD’den Kuzey Kore’nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım ABD'den Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım
Fenerbahçe maçı öncesi kriz Bilet fiyatları tam 10 kart arttı Fenerbahçe maçı öncesi kriz! Bilet fiyatları tam 10 kart arttı
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
İsrail ordusundan Şam’a hava saldırısı İsrail ordusundan Şam'a hava saldırısı
Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e bir soruşturma daha Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e bir soruşturma daha

17:49
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti
17:27
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
16:48
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
16:34
Bursa’da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
16:31
“Suriye’ye harekat olacak mı“ sorusuna Bakan Güler’den dikkat çeken yanıt
"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt
16:21
Korkutan tahmin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini açıkladılar
Korkutan tahmin! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini açıkladılar
16:13
Binali Yıldırım’dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
16:10
Erdoğan’ın “Tepelerine bineceğiz“ sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
15:38
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
15:17
Gram altında yeni rekor Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
15:15
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
14:45
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
14:25
Soylu: Özel hakkında Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 17:56:42. #7.12#
SON DAKİKA: Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.