Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise TIR'ın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.
