Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Edilecek - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Edilecek

Münevver Karabulut cinayetinde Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerine itiraz kararı alındı.

08.10.2024 16:21
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İstanbul'da 2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin babası ve annesiyle uyumlu olduğunun açıklanmasının ardından Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı. Epzödemir, söz konusu rapora itiraz edeceklerini belirterek, ayrıca mezarlıktan çıkan poşetle ilgili taleplerini sunduklarını söyledi.

İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu raporu düzenlendi. Raporda, açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyumlu olduğu ve ikisinin müşterek çocuğu olabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

"Orada bulunan bir poşet var ve poşetin hangi şartlarda, kim tarafından ve nasıl bırakıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz"

Konuya ilişkin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın meydanında açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Rapor diyor ki, ben öncekileri de aldım mevcut DNA örneklerini de aldım bunlar uyumlu. Anne ve babadan aldığım DNA örnekleriyle birlikte değerlendirme yapıyorum. Ölen kişinin yüzde 99 ikisinin müşterek çocuğu olduğunu tespit ettim. 7 Ekim itibariyle tanzim edildi. Bir de bizim mezarlıktan çıkan poşetle ilgili talebimiz vardı, o talebimiz de biraz önce sonuçlandı. Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda poşet üzerinden varsa parmak izi ve DNA örnekleri alınacak. Çünkü orada bulunan bir poşet var ve poşetin hangi şartlarda, kim tarafından ve nasıl bırakıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. An itibariyle de ona ilişkin raporu da bekliyoruz" dedi.

"Müvekkillerimiz 'biz inanmıyoruz, bu aile bir manipülasyon yapmış olabilir' diyorlar. İtirazımızı da o yüzden yapacağız"

Süreyya Karabulut ile görüşerek rapordan bahsettiğini de söyleyen avukat Epözdemir, "Süreyya bey rapora itiraz edilmesi gerektiğini söyledi. Avukat olarak talebe bağlıyız. Adli Tıp Kurulları nezdinde gerekli itiraz hakkımızı kullanacağız mutlaka. Aynı zamanda poşetle ilgili incelemenin de neticelenmesini bekliyoruz. Cesetle ilgili işlemler bittikten sonra aile avukatına teslim edilecektir, onlar da nerede uygun görüyorlarsa defnini tekrardan yapacaklardır diye düşünüyorum. Müvekkillerimiz 'biz inanmıyoruz, kızımızı kaybettik, hak arama özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz, bu aile bir manipülasyon yapmış olabilir' diyorlar. İtirazımızı da o yüzden yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Edilecek - Son Dakika

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