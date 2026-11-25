Çemişgezek'te malzeme yüklü kamyonet, freni boşalıp evin duvarına çarparak durabildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Elazığ Caddesi'nde inşaat malzemesi yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde freni boşalan kamyonet evin duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı
Kaynak: İHA
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