Cenaze için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler - Son Dakika
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Cenaze için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, Azize Kırış olay yerinde hayatını kaybederken, Dursun Kırış ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Kazancı ve diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Cenaze için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler

Trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Karabük- Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Murat Kazancıidaresindeki 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Yenice istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, Azize Kırışolay yerinde kaybederken, araçta bulunan Murat Kazancı, İlyas Kazancı(36), Cengiz Kırışve Dursun Kırışağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun Kırış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Azize Kırış'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Kazancı, idaresindeki araçta bulunanların İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesi Gökbel Köyü'ne gitmek için yolda oldukları öğrenildi.

Bu sırada Yenice'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden Polis Memuru Cüneyt Ören'in cenaze töreninden dönmek Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ise kaza yerinde incelemelerde bulunarak jandarma ekiplerinden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Cenaze için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler
Kaynak: İHA

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