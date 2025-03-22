Çeşme Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çeşme Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen 32 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

22.03.2025 17:05
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında ilerleyen bir lastik bot, Sahil Güvenlik'in insansız hava aracıyla tespit edildi. Denizden önü kesilen bot içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mart günü saat 03.50 sıralarında, denizden ilerleyen ve içerisinde göçmenlerin olduğu değerlendirilen lastik botu, insansız hava aracı (İHA) ile tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 göçmen yakalandı.

Sudan, Etiyopya, Somali, Sierra Leone ve Liberya uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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