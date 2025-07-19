Çeşme\'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Temmuz saat 01.35'te Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-24, KB-38' tarafından lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR