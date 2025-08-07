Çeşme\'de Trafiği Tehlikeye Atan Dans Ceza Getirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde seyir halindeki otomobilin sunroofunu açarak üzerine çıkan kadının uygunsuz dansı diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıslara cezai işlem uygulanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Çeşme ilçesinde dün akşam trafikte tehlikeli anlar yaşandı. 34 plakalı lüks bir araçta bulunan genç bir kadının seyir halindeyken aracın sunroofundan çıkarak uygunsuz hareketlerde bulunması hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı. O anlar, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde araçta bikinili halde bulunan kadın, önce sunroof'tan çıkarak selfie çekti. Ardından hareket halindeki aracın üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunarak dans etti.

Cezai işlem uygulandı

Çeşme Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dün gündeme gelen araçların sunroof'undan çıkan sürücülere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından 4 ayrı trafik ihlali maddesinden toplam 11 bin 442 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle şahıslar hakkında adli işlem de yapıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR