Çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar - Son Dakika
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Çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar

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Adana Seyhan ilçesinde, çeşme suyunu 'zemzem' suyu olarak piyasaya sürmeye çalışan bir imalathane, zabıta ekipleri tarafından baskına uğradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Akkapı Mahallesi'ndeki depoda 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirdi.

09.01.2025 22:55
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Adana'da çeşme suyunu 'zemzem' suyu şişelerine koyarak halkı kandırmak isteyen dolandırıcılara baskın yapıldı.

15 BİN LİTRE SAHTE ZEMZEM SUYU ELE GEÇİRİLDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

DEPO MÜHÜRLENDİ

Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.

Çeşme suyunu 'zemzem' diye piyasaya sürmeye çalıştılar
Çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Zabıta, Seyhan, Adana, Çeşme, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme suyunu 'zemzem' diye piyasaya sürmeye çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender seker:
    en güzeli memeleket mal dolu 49 19 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    adanadan sonrasini okumadım 46 2 Yanıtla
  • Mehmet ÜNAL:
    Bu haber Sudan şifa bekleyen sofilere gelsin 17 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Üçkağıtçı Olmuş İnsanlar 27 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Yiyecek ve içecek konusunda ne kolpa ve g*tlük varsa Adana başı çekiyor 21 0 Yanıtla
  • abdullah kara:
    adananın otogarında bile durmuyorum artık.. 16 0 Yanıtla
  • sezginler2242:
    Allah sizi ıslah etsin utanmazlar 16 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    nasil biseydir bu sahtekarlar her bok var 13 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    çatalan suyu güzeldir 5 8 Yanıtla
  • Batuhan Nurlu:
    Bu suyu içtim dedim bu şebeke suyu arkadaşlar inanmamisti???????? 4 0 Yanıtla
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