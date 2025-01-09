Çeşme suyunu 'zemzem' diye piyasaya sürmeye çalıştılar

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Adana'da çeşme suyunu 'zemzem' suyu şişelerine koyarak halkı kandırmak isteyen dolandırıcılara baskın yapıldı.

15 BİN LİTRE SAHTE ZEMZEM SUYU ELE GEÇİRİLDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

DEPO MÜHÜRLENDİ

Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.