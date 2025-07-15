Çeşme ve Dikili\'de 89 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 89 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında, 14 Temmuz'da saat 00.30'da tespit edilen lastik bot, TCSG-30 Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Botta 4'ü çocuk toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 05.50'de Dikili açıklarında hareket halindeki başka bir lastik bot ise KB-107 ve KB-77 Sahil Güvenlik botları tarafından durduruldu. Botta 1'i çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen bulundu.

Sudan, Eritre, Somali, Yemen, Etiyopya, Sierra Leone, Gine, Filistin, Lübnan, Cibuti, Irak, Tayland asıllı yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR