Çeşme ve Ödemiş\'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

YANGIN ÇEŞME OTOYOLUNA ULAŞTI

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü yangın ulaşıma kapatılan Çeşme otoyolunu sardı.

BAZI YOLLAR KAPATILDI

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı. Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor. Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TEHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde de dün akşam saat 21.05'te yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

YAŞLI ADAM YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

EŞİ YARDIM BULMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.