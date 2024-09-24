Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba oğlunu darp etti. Kavga anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay 18 Eylül akşamı Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte terminale geldi. Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darp etti. Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.'nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu.