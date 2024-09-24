Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı - Son Dakika
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Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

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İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve oğlu, daha önce aralarında husumet bulunan kişilerle otobüs terminalinde tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde çevredeki vatandaşların tarafları ayırmak için dakikalarca uğraştığı görüldü.

24.09.2024 21:42  Güncelleme: 21:52
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba oğlunu darp etti. Kavga anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Olay 18 Eylül akşamı Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte terminale geldi. Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darp etti. Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.'nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu.

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Mustafa Demirtaş, Politika, 3-sayfa, Kavga, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    3 kuruşluk adama 5 kuruşluk değerin verildiği tek ülke bu ülke işte sonuç !!! 103 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    mehape ve ip işiniz gücünüz kavga 43 22 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    İfadelerine başvuruldu Dikkat çeken bir ifade 37 2 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    İyi partili belediye başkanı makamından utan önce bu şekilde insanı darp edince eline ne geçti. Kendini küçülttün sana oy veren insanlara yazık o yetki seni bozmuş vatandaş almasını bilir 31 1 Yanıtla
  • Sezai Balandi:
    Babanın yanında oğlunu oğlunun yanında babayı darp et. Kavgayı başlatan taraf ol. İfadelerine başvuruldu de 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    Al işte yetki alınca kendinizi bişey sananlardan biri daha bu tip insanlara oy verende oy toplayanda bu ülkeyi mahvettiniz 12 0 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Baba ogula o kadar kişi dalmislar o adam kalksa intikamını alsa ağır tahrik var deyip beş yılda cezaevinden çıkar anliyon demi birde parti belde belediye başkanı bunun intikamını alırlar bekliyoz haberlerde cikmasini 9 0 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    devlet devlet olsa bunlar olmaz ceza yol kanun yok polisin yetkisi yok kim napsin bugün yaşarsan dua et 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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