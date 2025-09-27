CHP Kongresinde Kavga! - Son Dakika
CHP Kongresinde Kavga!

CHP Kongresinde Kavga!
27.09.2025 15:40
CHP Kongresinde Kavga!
CHP Başiskele kongresinde Uğur Falay'ın konuşması sırasında tartışma ve kavga çıktı.

CHP Başiskele ilçe kongresinde, başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında tartışma çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga partililer ve divan tarafından yatıştırıldı.

CHP KONGRESİ KARIŞTI

Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Politika, Kocaeli, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
