CHP Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

CHP Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'unda aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

23.03.2024 21:44
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CHP Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'unda aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Pirireis mahallesi istikametinde seyreden 31 AOE 634 plakalı otomobil, kavşakta 31 ABS 31 plakalı Mehmet Güzelmansur'un da içerisinde bulunduğu hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Milletvekili Güzelmansur ve 4 kişi yaralandı İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

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