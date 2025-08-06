Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu - Son Dakika
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Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu

Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
06.08.2025 16:43
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Kağıthane'de kapıda kalan kadın çilingir yardımıyla girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı. İhbarla eve gelen ekipler kadının eşi Durmuş A'nın yatak odasında başından tek kurşunla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken Durmuş A'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde dün saat 21.15 sıralarında, Ülkü A. (47) pazar alışverişinden sonra yaşadığı daireye geldi. Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen kadın oğlu Abdullah A'yı (26) aradı. Evde olmayan oğlu ise komşusu Ali Bilal M'yi (20) arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeriye giren Ülkü A. eşi Durmuş A'nın (51)yatak odasında hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu

BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, başından tek kurşunla vurulan Durmuş A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu

UYKU PROBLEMİ İÇİN PSİKOLOJİK İLAÇLAR KULLANIYORMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada; Durmuş A'nın Çağlayan'da dış cephe ve mantolama işi yaptığı, olay sırasında evde tek başına olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, uyku problemlerinin bulunduğu, bundan dolayı psikolojik ilaçlar kullandığı belirlendi. Durmuş A'nın yanında bulunan silahın kendisine ait bulundurma ruhsatlı tabanca olduğu da tespit edildi.

Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diğer yandan Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Durmuş A'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Durmuş A'nın ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu

DERNEK BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Durmuş A'nın Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derneği Sarıyer Şubesi Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Durmuş A. için Kağıthane'deki Cengiz Topel Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Durmuş A'nın cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kağıthane, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu - Son Dakika

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