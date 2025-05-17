Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı - Son Dakika
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Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı

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Adana'da kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'yu öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında canlı yayında itiraf eden İsa Dumlu itirafından dolayı indirimli olarak 25 yıl, arkadaşı 26 yaşındaki Yüksel Menderes Ürün ise müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Öldürülen Hakkulu'nun yakınları cezaları az bulup kararı istinaf edeceklerini söyledi.

17.05.2025 10:32
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Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 13 Aralık 2023'de 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Hakkulu'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere içinde Hakkulu'nun cesedi vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Cinayet bürosu ekipleri korkunç cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan Dumlu, "Pişmanım" dedi.

Dumlu emniyetteki sorgusunda ise cinayeti arkadaşı Yüksel Menderes Ürün'ün öldürdüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine Ürün'de gözaltına alındı.

KARAR DURUŞMASI

Tutuklanan İsa Dumlu ve Yüksel Menderes Ürün hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak Öldürme" suçundan açılan davada karar verildi. Karar duruşmasına sanıklar Dumlu ve Ürün tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Mustafa Hakkulu'nun yakınları ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ, MAHKEMEDE SUÇU ARKADAŞINA ATTI

Cinayeti itiraf eden Dumlu, ifade değiştirerek cinayeti Mustafa Hakkulu'ya borcu olan arkadaşı diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'ün işlediğini iddia etti. Mustafa Hakkulu'yu olaydan 2-3 ay önce tanıdığını ve kendisinden 5 bin lira karşılığı av tüfeği aldığını belirten Dumlu, "Nüfus müdürlüğünden eve dönerken Yüksel telefonla beni arayıp 'emaneti al getir' dedi. Emanetten kastının Mustafa'dan aldığım tüfek olduğunu anladım. Evden tüfeği alıp işyerime gittim. Yüksel gelip tüfeği aldı. Neden istediğini sorduğumda, 'Mustafa abiyi öldüreceğim borcum çok' dedi. Daha sonra, 'Mustafa'yı ara buraya getir' dedi. Mustafa'yı defalarca aradım, bakmadı. Yüksel de aradı, 'İsa'nın eşi ile arası bozuk canı sıkkın ben yanına gidemiyorum. Mansurlu kavşağındaymış, sen ilgilenir misin?' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Yüksel'i Deliçay mevkiindeki portakal bahçesi kenarına bıraktım. Tenha olduğu için Mustafa'yı burada öldürecek diye düşündüm" dedi.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı
Mustafa Hakkulu

"YÜKSEL İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE DEĞİLDİM"

Bir süre sonra Mustafa Hakkulu'nun aracıyla yanına geldiğini ifade eden Dumlu, cinayet anını şöyle anlattı:

"Mustafa aracımın sağ ön koltuğuna oturdu. Biraz alkol alıp gezdik. Daha sonra Yüksel arayarak, 'Beni Mansurlu kavşağından al' dedi. Yüksel'i araca aldım sonra evden para alacağını söyleyince evine gittik. Ben lavaboya gittim, o ara Yüksel'in elinde tabanca gördüm. Mustafa'yı öldürme planı içinde olduğu için şaşırmadım. Yüksel aracın arka sağ koltuğuna oturdu. Ön sağ koltukta da Mustafa oturuyordu. Deliçay mevkiine geldiğimizde bir anda silah sesi geldi. Aracın ön camı patladı, Mustafa kanlar içindeydi. Hava kararınca Mustafa'nın cesedini Postkabasakal mevkiinde dereye attık."

Son sözleri sorulan sanıklardan Dumlu, "Olayı detaylı bir şekilde anlattım. Tüm delilleri de ellerimle teslim ettim. Yüksel ile işbirliği içinde değilim. Hakkulu ailesinden özür diliyorum. Takdir önce Allah'ın sonra sizindir" diyerek beraatini istedi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Yüksel Menderes Ürün de savunmasında, cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürdü. Ürün de son sözlerinde maktulün ailesine Allah'tan sabırlar dileyerek, "İsa 85 milyonun huzurunda suçu kabul etmiştir. Eşi de ağlayarak İsa'yı onaylamıştır. Bunların dikkate alınarak benim suçumun olmadığı kanaatine varılacağından şüphem yoktur. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum" diyerek beraatini talep etti.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ DİYE İNDİRİM ALDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan İsa Dumlu'yu olayın 'Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'e ise, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Herhangi bir indirim uygulamadı. Kararda her iki sanığın da tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşmadan sonra açıklama yapan öldürülen Mustafa Hakkulu'nun ailesinin avukatı Ali Şadi Toklu, sanıkların cinayeti tasarlayarak işlediklerini, davanın da "Tasarlayarak öldürme" suçundan açıldığına dikkat çekerek, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak istinaf edeceklerini söyledi. Av. Toklu, "Biz sanıkların cinayeti birlikte tasarlayarak işledikleri kanısındayız. Deliller de bizi doğruluyor. Adalet yerini eninde sonunda bulacak. Her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Müge Anlı\'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı - Son Dakika

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