Cinayete Kurban Giden Nihal\'in Kemikleri Bulundu

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Cinayete kurban giden Nihal'in kemikleri ortaya çıktı, babası: "Başına gidip Fatiha okuyacağımız bir mezarımız oldu"

ANTALYA - Antalya Serik'te ortadan kaybolduktan 9 ay sonrası cinayete kurban gittiği anlaşılan ve bulunan kemiklerin 4 ay sonra işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'e ait olmasının ortaya çıkmasıyla kemikleri defnedilen genç kızın acılı babası, "Başına gidip Fatiha okuyacağımız bir mezarımız oldu. Çok şükür Allah'ımıza" dedi.

Serik'te yaşayan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit, ortadan kaybolduktan 9 ay sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Eminceler Mahallesi'nde Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu. Babayiğit'in, cinayet şüphesiyle tutuklu bulunan birlikte yaşadığı Mehmet Basık'ın yer göstermesi sonucu bulunan kemik parçaları otopsiye gönderildi.

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonrası Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemikler Serik'teki mezarlığa 4 ay sonrası toprağa verildi.

"Artık mezarının başına gidip Fatiha okuyabileceğiz"

Baba Vedat Babayiğit, bulunan ve otopsiye giren kemiklerin kızlarına ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından dün kendilerine teslim edildiğini ve defin işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Babayiğit, "Allah kızımı defnetmeyi nasip etti. Allah'ımıza şükürler olsun. Savcılarımız ve görevlilerin emeklerine sağlık. Evladını kaybetmiş acılı bir babayım. Allah'ım kimseye göstermesin böyle bir acıyı. Dün defnettik. Çok şükür artık başına gidip Fatiha okuyacağımız bir mezarımız oldu" dedi.