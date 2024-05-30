Çivril Polisi Uyuşturucu ile Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika
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Çivril Polisi Uyuşturucu ile Mücadelesine Devam Ediyor

Çivril Polisi Uyuşturucu ile Mücadelesine Devam Ediyor

Çivril Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için artarak ve devamlılıkla süreceği belirtildi.

30.05.2024 11:23
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Çivril Polisi Uyuşturucu ile mücadelesine eğitim programları ile devam ediyor.

Yürüttüğü çalışmalar ile uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Çivril Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kaymakamlık Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya emniyet ve jandarma personelinin yanı sıra kurum amirleri, anne ve anne adayları,öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ile Çivil Emniyet müdürlüğü tarafından 'Narko Yetişkin' toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda katılımcılara UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde görevli polisler tarafından bilgi verildi. Toplantı, katılımcılara İç işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İki Ekmek' filminin izlenmesi ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Çalışma ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede gençleri zehirleyen tüm bağımlılıklarla mücadeleye devam edileceği bildirildi. Yapılan açıklamada "ülkenin geleceği olan gençlerimizi kötü alışkanlık ve bağımlılıktan korumak için önleyici ve bilgilendirici çalışmalarımız artarak ve devamlılıkla sürecektir. Düzenlenen program ile anne ve anne adaylarına uyuşturucu bağımlılığı ve korunma yöntemleri, kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu ile ilgili çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Gençlerimizin geleceğini güven altında tutabilmek ve onlara daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmalarımız devam edecek" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çivril Polisi Uyuşturucu ile Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika

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