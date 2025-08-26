Küçük çocuk, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı - Son Dakika
Küçük çocuk, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

Küçük çocuk, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı
26.08.2025 23:59
Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk, tartışma sırasında annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası baba hastaneye kaldırılırken, küçük çocuk polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk, annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASINI BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2644. Sokak'ta Halil T. isimli şahıs, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Halil T., iddiaya göre eşi Güneş T'ye şiddet uyguladı. Olay sırasında evde bulunan çocuklar da şiddete şahit oldu. Şiddet olayına tanık olan 12 yaşındaki A.B.T., babasını durdurmak istedi. Ancak müdahaleleri sonuçsuz kalınca küçük çocuk, mutfağa koşarak aldığı bıçakla babasını yaraladı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayda yaralanan Halil T. ile darp edildiği belirtilen eşi, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Güneş T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan küçük çocuk, polis ekiplerince ekip aracı ile polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Çocuk, Baba, Suç, Son Dakika

23:34
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı Binlerce kişi meydanlara döküldü
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü
20:16
İşte Mücahit Birinci’nin savcılık ifadesi
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
