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Çocuk otomobil altında kaldı

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Reyhanlı'da futbol oynarken otomobilin altında kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.

07.04.2025 09:47
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Küçük çocuğun otomobilin altında ezildiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokakta top oynadığı esnada otomobilin altında kalan çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkiinde yaşandı. Sokakta futbol oynadığı esnada yola çıkan çocuğun otomobilin altında ezilerek yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Yaralı çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı çocuğun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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