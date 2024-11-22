Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Geniş Video İzle

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka, yürüyüş yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aka'nın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

22.11.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Ersin Aka\'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Çorlu, Polis, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramo:
    polis yakalasin mahkeme 3 yıl sonra salsın böyle adaletin taaaaaaaaa???? 36 4 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    kokuşmuş güzel olunca hersez istedigini yapar kısas olsa gebertilse kim yapabilir 13 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adalet sen neredesin 13 0 Yanıtla
  • Ali :
    Hersey normal artik marketten sakiz alir gibi silah aliyorlar. Bu Cani silahi nereden buldu önce onu bulacaksin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
07:32 Kayıp olarak aranan ’’Hanımağa’’ sessizliğini bozdu Kayıp olarak aranan ''Hanımağa'' sessizliğini bozdu
07:26 Türkiye, Somali’de uzay üssü kuracak Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
07:16 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar’dan skandal sözler Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar'dan skandal sözler
06:52 Nazilli’de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 19:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.